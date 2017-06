FIFA 18 non girerà con il Frostbite Engine su Nintendo Switch

ha pubblicato nella giornata di oggi il primo teaser trailer di, e diffuso numerosi dettagli sulla nuova edizione del suo simulatore calcistico in arrivo il 29 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 e Xbox 360.

La compagnia statunitense ha ora condiviso maggiori informazioni sulla versione Switch di FIFA 18: è stato confermato che il gioco non girerà con il Frostbite Engine sulla console ibrida di Nintendo, e che la modalità Il Viaggio, introdotta per la prima volta nella serie con FIFA 17, non sarà presente fra le modalità di gioco.

FIFA 18 uscirà il 29 settembre 2017 su PC, PS4, Xbox One, Switch, PS3 e Xbox 360. Electronic Arts ha già aperto i pre-order per le versioni standard, Ronaldo e Icon.