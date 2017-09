FIFA 18 la nostra recensione e i voti della stampa internazionale

E' online su Everyeye.it la(accompagnata dalla) di! Il nostro Giuseppe Arace ha sviscerato ogni aspetto del simulatore calcistico di EA e ci propone la sua opinione nella Recensione che trovate online.

Giuseppe è rimasto pienamente soddisfatto dal nuovo gioco di calcio Electronic Arts, di seguito vi proponiamo un breve estratto del commento finale mentre per il voto vi rimandiamo alla recensione completa: "FIFA 18 è l'incarnazione più pura del calcio videoludico. Gran parte del merito spetta di diritto ad un gameplay che si fa sempre più ponderato e completo, in grado di migliorare il proprio talento ad ogni nuova edizione. Il controllo totale dei calciatori e la natura più tattica dei match si accompagnano ad un ritmo ancora leggermente accelerato, ad una fisica della palla da rielaborare e ad una performance dei portieri un po' instabile. Chiudendo un occhio dinanzi a questi piccoli "falli", FIFA 18 conserva inalterata tutta la bellezza di una simulazione capace di dosare al meglio divertimento e complessità. Resta irraggiungibile, del resto, l'abilità nel ricreare un'atmosfera stupefacente, avvolgente e immersiva."

Come è stato accolto FIFA 18 dai colleghi della stampa internazionale? In generale, le recensioni sono decisamente positive, in particolare segnaliamo le valutazioni di Forbes (9/10), Hobby Consolas (8.7/10), USGamer (8/10), IGN Spagna (9.2/10), Attack of the Fanboy (9/10), e Areajugones (9/10). Nel momento in cui scriviamo, la media su Metacritic è pari a 87/100, destinata a cambiare con l'arrivo di ulteriori pareri.

FIFA 18 arriverà nei negozi il 29 settembre, a partire da oggi è disponibile la Web App, inoltre gli abbonati EA Access potranno provare il gioco per un totale di dieci ore, con accesso alle principali modalità, tra cui Il Viaggio Stagione 2 e FIFA 18 Ultimate Team.