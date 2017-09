FIFA 18: nuovo video confronto tra le versioni Xbox One e Nintendo Switch

sarà disponibile da domani in tutti i negozi, e una delle maggiori curiosità è quella di constatare la differenza visiva tra la versionee quelle per

Uno video pubblicato oggi dal canale YouTube Direct-Feed Games mette a confronto il nuovo calcistico di Electronic Arts sull'ibrida di Nintendo e su Xbox One, proponendo sequenze di gameplay simili per meglio apprezzare le differenze tra le due versioni. Ricordiamo che su Nintendo Switch, FIFA 18 non utilizza il Frostbite Engine, ma bensì un motore di gioco realizzato appositamente per la home console della casa di Kyoto.

FIFA 18 uscirà domani, 29 settembre, su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox 360 e PlayStation 3.