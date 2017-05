ha confermato cheper Switch sarà presente all'eventoche si terrà all'Hollywood Palladium di Los Angeles dal 10 al 12 giugno. Il titolo del gioco (probabilmente provvisorio) è al momento un sempliceper Nintendo Switch.

FIFA 18 sarà presente all'evento in versione giocabile, di fatto al momento questo è l'unico titolo per Switch confermato da Electronic Arts. Durante EA Play, la società svelerà anche nuovi dettagli su Star Wars Battlefront II, Need for Speed e Madden NFL 18, nessuno di questi è però stato annunciato per la piattaforma Nintendo. Non ci resta dunque che attendere poco più di due settimane per scoprire tutto su FIFA 18.