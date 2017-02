FIFA 18 per Nintendo Switch si mostra brevemente in uno spot TV

ha pubblicato un nuovo spot TV per promuovere l'imminente lancio di: il filmato si dimostra interessante perchè permette di dare un primo sguardo alla tanto chiacchierata versione diper la console della casa di Kyoto.

A partire dal minuto 00:15 lo spot mostra circa dieci secondi di FIFA per Switch giocato in modalità portatile. Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli sul gioco, Electronic Arts ha più volte ribadito che FIFA 18 arriverà su Switch in una versione creata appositamente per questa piattaforma. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli, il lancio del titolo dovrebbe essere previsto, come da tradizione, per il prossimo mese di setttembre.