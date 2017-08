FIFA 18 per Switch girerà a 1080p e a 60fps in modalità docked

In occasione della Gamescom 2017 di Colonia,ha confermato che la versione Nintendo Switch digirerà a 1080p di risoluzione con un frame rate costante di 60fps, garantendo una fluidità di gioco ottimale e pulizia visiva.

"Abbiamo speso molto tempo a prendere familiarità con la console. In modalità docked, come possiamo vedere in questo momento, il gioco gira a 1080p e a 60 frame al secondo. Nel momento in cui estraete la console, invece, la risoluzione passa a 720p in modalità portatile" afferma il producer Andrei Lazarescu nell'intervista riportata in cima alla notizia.

Che la versione Nintendo Switch di FIFA 18 girasse a 1080p in modalità docked (e a 720p in quella portatile) era cosa nota dall'E3 2017, ma adesso abbiamo la conferma che il gioco manterrà anche un frame rate di 60fps.

Ricordiamo che FIFA 18 sarà disponibile dal 29 settembre su Nintendo Switch, PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 e Xbox 360