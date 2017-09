Secondo quanto riportato da alcuni utenti del forum di NeoGAF,non permetterebbe di giocare online con i contatti presenti nella propria Lista Amici. Ad oggi, l'opzione per inviare e ricevere inviti dai propri amici non sembra essere presente.

Al momento non abbiamo modo di verificare quanto riportato, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito. Non è escluso che Electronic Arts possa aggiungere questa opzione con uno dei prossimi aggiornamenti. Qualcuno di voi è in possesso di FIFA 18 per Switch e può confermare quanto riportato? Aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio dedicato ai commenti.