Durante il Nintendo Direct del 14 settembre è stato confermato che la versionediuscirà il 29 settembre, lo stesso giorno in cui il nuovo calcisticoverrà pubblicato anche sulle altre piattaforme.

Come è stato confermato in occasione della Gamescom 2017 di Colonia, la versione Nintendo Switch di FIFA 18 girerà a 1080p in modalità docked e a 720p in quella portatile, mantenendo in entrambi i casi un frame rate di 60fps. Nell'attesa che il gioco venga pubblicato su tutte le piattaforme il 29 settembre, vi proponiamo la nostra Video Anteprima basata sulla demo di FIFA 18 attualmente disponibile su PS4 e Xbox One.