FIFA 18: prima patch disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One

Dopo essere già stata rilasciata su PC nei giorni scorsi, la prima patch diè attualmente disponibile per il download anche per le versioni PlayStation 4 e Xbox One.

Il lancio del simulatore calcistico di Electronic Arts, a quanto pare, è stato afflitto da alcuni problemi di natura tecnica, per i quai i tiri a giro risultavano fin troppo efficaci e i portieri poco reattivi: la situazione dovrebbe ora essere migliorata con l'aggiornamento. Migliorate inoltre alcune animazioni, ed abbassate le difficoltà dei livelli Amatoriale e Pro. Alcuni cambiamenti apportati alla gestione del radar e dell'indicatore del giocatore selezionato, infine, hanno già scatenato delle polemiche fra la community PC.

FIFA 18 è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 e Xbox 360.