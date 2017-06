FIFA 18: prime immagini, uscita, copertina e dettagli sulla Ronaldo Edition

ha annunciatodel Real Madrid C.F. come cover star globale di, in uscita il 29 settembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360.

Come spinta innovativa in FIFA 18, i dati di Cristiano Ronaldo sono stati recentemente registrati durante una sessione di allenamento in uno studio mobile EA Motion Capture a Madrid. La registrazione dei dati dell’accelerazione di Ronaldo, il suo stile di corsa, le sue abilità e tecnica di tiro hanno permesso di conferire veridicità al suo aspetto e personalità in FIFA 18. I suoi dati hanno anche caratterizzato importanti elementi del gameplay inclusi la fluidità, il dinamismo del giocatore e l’esplosività. I fan potranno scoprire che innovazioni ha portato Ronaldo in FIFA 18 durante l'evento EA Play, in programma sabato 10 giugno alle 21:00.

"Il miglior giocatore del mondo ha contribuito a far compiere il più grande passo in avanti che abbiamo mai fatto" ha dichiarato Aaron McHardy, Senior Producer di EA Sports FIFA. "Siamo davvero entusiasti di collaborare con Cristiano – lavorare con lui ci ha insegnato molto sul suo stile di gioco unico e su cosa lo renda così speciale. La sua passione, energia e la fanbase globale lo rendono il perfetto ambasciatore di FIFA 18". "É un grande piacere essere sulla cover di FIFA 18", ha dichiarato Cristiano Ronaldo. "È una grande emozione e sono felice di essere stato scelto".

Attaccante di Real Madrid C.F. e della nazionale portoghese, Ronaldo è spesso classificato come il miglior giocatore del mondo ed è ampiamente considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Ronaldo è stato nominato Miglior Giocatore della stagione FIFA nel 2016 e recentemente ha segnato il suo 100° gol nelle competizioni europee, il primo giocatore di sempre a riuscirci. È il calciatore che vanta più presenze con la nazionale portoghese, 138, e il miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia del Portogallo. Ha anche vinto l’ambito Ballon d’Or e la Scarpa d’Oro tra la moltitudine di altri riconoscimenti. Coloro che preordineranno la Ronaldo Edition di FIFA 18 su PlayStation 4, Xbox One o PC riceveranno un accesso anticipato di tre giorni, 20 pacchetti Oro Premium Maxi per FUT (uno a settimana per 20 settimane consecutive), otto kit edizione speciale FIFA Ultimate Team, creati da artisti presenti nella colonna sonora di FIFA 18, e l'oggetto giocatore Cristiano Ronaldo in prestito per 5 partite di FUT.

FIFA 18 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre per PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360 . I membri EA Access e Origin Access riceveranno uno sconto del 10% all’acquisto di una versione digitale di FIFA 18 su Xbox Live e Origin.