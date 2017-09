FIFA 18: prime indiscrezioni per il gioco ufficiale dei mondiali di Russia 2018

Nel corso di un'intervista pubblicata su Youtube, il commentatore della versione spagnola diManolo Lama si è lasciato sfuggire un riferimento al gioco ufficiale dei Mondiali di. Siamo di fronte a una conferma ufficiosa?

Andando al minuto 21:23 del video riportato in cima, infatti, possiamo ascoltare Manolo Lama mentre parla delle registrazioni che dovrà iniziare a dicembre per il gioco ufficiale dei Mondiali di Russia 2018, con il disappunto manifestato dal responsabile marketing di EA Sports Daniel Montes presente in studio. Evidentemente si trattava di un'informazione non ancora divulgabile, ma che tutto sommato non ci coglie particolarmente di sorpresa.

Che EA Sports possa realizzare il gioco ufficiale dei Mondiali di Russia 2018, del resto, non suona poi così strano. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da parte del publisher.