FIFA 18: il producer parla della versione per Nintendo Switch

è indubbiamente uno dei titoli più attesi dai possessori della console: intervistato da DualShockers, il producerha rivelato nuovi dettagli su questa versione dl popolare simulatore calcistico.

Lăzărescu ribadisce quanto già detto in passato, confermando che FIFA 18 per Switch non sarà basato sul Frostbite Engine e non utilizzerà le vecchie versioni dell'Impact Engine, bensì un motore grafico creato appositamnte per questa piattaforma. Anche la modalità Ultimate Team verrà riprogettata per adattarsi alle potenzialità di Switch mentre la modalità Il Viaggio, come sappiamo non sarà presente.

Confermato anche il supporto per il multiplayer locale con due Joy-Con e i dettagli tecnici già emersi in passato: FIFA 18 girerà a 720p in modalità portatile e 1080p in modalità Dock, a 60 fps. Il producer si è detto molto soddisfatto dei risultati ottenuti insieme al suo team e si augura che il titolo possa essere largamente apprezzato dai possessori di Switch.