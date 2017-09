FIFA 18: pubblicata la lista completa degli achievements

Su xboxachievements.org è comparsa la lista completa degli achievements di, permettendoci di conoscere in anticipo tutti gli obiettivi proposti nella versionedel nuovo calcistico targato

Gli achievements sono 44 per un totale di 1000 punti, e includono una serie di obiettivi che spaziano dal multiplayer alla modalità Fifa Ultimate Team, passando per alcune azioni specifiche da eseguire sul campo. Tra gli obiettivi più remunerativi, segnaliamo che la promozione alla Divisione 1 in Fifa Ultimate Team Seasons sbloccherà 80 punti, così come segnare un gol di contropiede con un'azione iniziata da un lancio effettuato dal portiere.

Per consultare la lista completa con tutti gli achievements di FIFA 18 potete visitare questa pagina. Ricordiamo che il gioco riceverà una demo di prova entro il mese di settembre.