FIFA 18: pubblicato il manuale completo in italiano in formato digitale

ha pubblicato il libretto completo in italiano di, mettendolo a disposizione in formato digitale per tutte le versioni del gioco. Il manuale illustra i comandi del gioco e fornisce una panoramica su tutte le modalità disponibili.

Come ormai è consuetudine per molti publisher, il libretto di istruzioni non viene più stampato su carta, preferendogli la versione digitale distribuita gratuitamente sul web. Ai seguenti indirizzi potete consultare il manuale completo di FIFA 18 per le versioni PC, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 e PlayStation 3.

Se siete dalle parti di Milano, o se avete intenzione di andarci nei prossimi giorni, vi segnaliamo che presso lo stand GameStop della Milan Games Week 2017 sarà possibile acquistare FIFA 18 in offerta a 39.98 euro per tutta la durata della fiera.