FIFA 18, rivelati i valori dei giocatori dell'Inter: Handanovic in testa

Man mano che il debutto del gioco si fa sempre più vicino,continua a svelare maggiori dettagli su, simulazione calcistica in arrivo il prossimo 29 settembre.

In questa occasione, apprendiamo i valori numerici dei giocatori facenti parte della rosa dell'F.C. Internazionale. In testa, come potete notare dall'elenco che vi riportiamo di seguito, troviamo Samir Handanovic, che riesce addirittura a scavalcare due talenti come Icardi e Perisic.

Handanovic 87

Miranda 86

Icardi 84

Perisic 84

Borja Valero 83

Joao Mario 83

Brozovic 81

Eder 80

Candreva 80

Cancelo 79

Vecino 78

Gagliardini 78

Dalbert 77

Ranocchia 76

Santon 76

D’Ambrosio 75

Padelli 74

Skriniar 74

Nagatomo 73

Karamoh 71

Gnoukouri 70

Vanheusden 65

Berni 64

Pinamonti 62

FIFA 18 uscirà il 29 settembre su PC, PS4, Xbox One, Switch, PS3 e Xbox 360. Nelle ultime ore, sono già stati avvistati i primi casi di rottura del day one.