FIFA 18: a Roma il torneo per sostenere le persone affette da fibrosi cistica

“Officium Cup” è il torneo di videogame a sostegno delle persone affette da fibrosi cistica. Il progetto nasce dal desiderio di Fabio Parisse, un ragazzo colpito da questa malattia. In questa prima edizione il protagonista assoluto sarà il calcio virtuale. Una sfida su PlayStation 4 a colpi di EA SPORTS FIFA 18 tra 128 partecipanti, dai gironi di eliminazione alla finale.

Una giornata all’insegna del gioco, dello sport e della beneficenza, aperta a tutti, i cui proventi saranno interamente destinati alle iniziative benefiche della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio Comitato OFFICIUM, a sostegno dei malati di fibrosi cistica. Grazie all’ampiezza dello spazio di “The Garden Factory” sarà possibile coinvolgere in attività indoor e outdoor anche gli accompagnatori o i semplici visitatori.

Al termine delle attività è prevista la messa in scena dello spettacolo “If Beethoven Was a Punk”, con musica dal vivo del gruppo rock WakeUpCall. Il progetto, vincitore del bando SIAE-SILLUMINA, è stato realizzato da Made in Tomorrow e grazie alle sue varie componenti (musica, live show e graphic novel) sarà in grado di coinvolgere un pubblico giovane e adulto.

La manifestazione è organizzata dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio Comitato OFFICIUM in collaborazione con Made in Tomorrow srl..

All’evento prenderà parte anche Daniele "IcePrinsipe" Paolucci, componente del team Mkers e campione europeo e unico partecipante italiano al mondiale che si è svolto a Berlino lo scorso giugno.

Potete trovare tutte le informazioni sull'evento nella pagina Facebook, oppure direttamente nel sito ufficiale. Non mancate, perché ci sarà FIFA per tutti ma paura per nessuno!