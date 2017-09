FIFA 18: Rottura del day one e avvistamenti nei negozi prima dell'uscita

Per tutti gli appassionati calcio, la settimana appena iniziata si prospetta calda, caldissima. Il 29 settembrearriverà su tutte le piattaforme e come ogni anni si apre la caccia alla rottura del day one e gli avvistamenti nei negozi fisici e online.

In tanti sperano nella rottura del day one FIFA 18 e alcune grandi catene e piccoli rivenditori indipendenti potrebbero effettivamente iniziare a vendere il gioco qualche giorno prima dell'uscita ufficiale (fissata per il 29 settembre), proviamo a monitorare insieme la situazione.

Nel momento in cui scriviamo arrivano le prime segnalazioni di utenti italiani che hanno già acquistato. Amazon inizierà le spedizioni nei prossimi giorni con l'obiettivo di evadere le consegne in tempo per il day one dell'edizione Standard, coloro che hanno prenotato le edizioni Ronaldo e Icon, oppure il bundle PS4 + FIFA 18 dovrebbero ricevere il gioco in tempo per martedì 26 settembre.

FIFA 18 è atteso ufficialmente per il 29 settembre nei formati PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360, PC e PlayStation 3. Tre le edizioni disponibili: Standard, Icon (solo digitale) e Ronaldo. Per avvistamenti nei negozi e rotture del day one vi rimandiamo al topic sul nostro forum, dove potrete postare le vostre segnalazioni in merito.



