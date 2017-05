FIFA 18: sarà Paul Pogba il campione sulla copertina?

Stando a quanto riportato dalla testata SegmentNext, Paul Pogba sarà la star di copertina del prossimo calcistico di EA Sports: FIFA 18. Il campione francese in forze al Manchester United andrebbe così a sostituire Marco Reus, giocatore del Borussia Dortmund che ha sponsorizzato il titolo la scorsa stagione.

Dopo anni di dominio da parte della Pulga, il simulatore calcistico sviluppato negli studi di EA Sports ripropone dunque la formula del turnover per gli atleti di copertina. Lo scorso anno era stato chiesto ai fan di scegliere la star che sarebbe comparsa sulle custodie di FIFA 17, e Marco Reus superò la concorrenza di James Rodríguez, Anthony Martial ed Eden Hazard.

Al momento vi invitiamo a riportare quanto scritto come semplice rumor, in attesa di ufficialità da parte di Electronic Arts. Maggiori informazione su FIFA 18 saranno divulgate in occasione dell'evento EA Play 2017.