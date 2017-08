FIFA 18: sconfitta a tavolino per chi rimane inattivo durante le partite online

Arrivano nuove testimonianze dai fortunati utenti che stanno provando ladi: questa volta apprendiamo che rimanere inattivi durante una partita online comporta la sconfitta automatica a tavolino. Il provvedimento viene applicato anche se si sta vincendo il match.

L'utente di Reddit Limitless293 ha raccontato la sua recente esperienza con il sistema di penalità presente nella Closed Beta di FIFA 18. Stando alle sue parole, l'utente stava vincendo una partita online con un risultato schiacciante di 11-0 quando ha deciso di prendersi una piccola pausa per fare uno spuntino, ma al suo ritorno è stato accolto da una spiacevole sorpresa: un messaggio di notifica lo aveva informato di aver perso la partita a tavolino per inattività.

Questo confermerebbe che la sconfitta a tavolino per inattività verrebbe inflitta anche ai giocatori che in quel momento stanno vincendo la partita. Un provvedimento che mira a scoraggiare gli utenti ad allontanarsi dai match online senza aver messo prima in pausa. Tra le altre novità, ricordiamo che sono state elencate tutte le nuove esultanze dei calciatori di FIFA 18 tratte dalla Closed Beta.