FIFA 18: svelata la presenza della terza divisione tedesca

Secondo quanto riportato dal quotidiano Kick, la terza divisione tedesca sarà presente ine l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve. "" questo è quanto si legge sulle pagine del quotidiano.

Kicker aggiunge come la terza divisione tedesca sia uno dei campionati più richiesti dai giocatori di FIFA, come dimostrato anche da un recente sondaggio di Fifplay, dove la divisione in questione si classifica al primo posto tra le più desiderate, con oltre 20.000 voti, seguita dalla lega indiana e cinese.

FIFA 18 sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 29 settembre, restiamo in attesa di eventuali annunci riguardo la presenza della terza divisione tedesca.