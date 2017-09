FIFA 18: svelati i requisiti minimi e raccomandati su PC

Nella giornata odierna,ha diffuso i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di, nuovo capitolo della serie di simulazione calcistica atteso all'uscita il 29 settembre.

Di seguito, trovate i requisiti di FIFA 18 su PC (come potete notare in basso, il gioco supporterà le DirectX 12, a differenza del suo predecessore):

DirectX 12 - Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 – 64-Bit;

CPU: Intel i3 6300T o equivalente – Intel i3 4340 e Intel i3 4350 come alternative; AMD Athlon X4 870K – AMD FX-4350 e FX-4330 come alternative;

RAM: 8GB;

HDD: 50.0 GB;

GPU: NVidia GeForce GTX 660 2GB o equivalente; AMD Radeon RX 460/R9 270/R7 370;

DirectX: 12.

DirectX 12 - Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 – 64-Bit;

CPU: Intel i3 6300T o equivalente – Intel i3 4340 e Intel i3 4350 come alternative; AMD Athlon X4 870K – AMD FX-4350 e FX-4330 come alternative;

RAM: 8GB;

HDD: 50.0 GB;

GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 o AMD Radeon R9 270X;

DirectX: 12.0.

DirectX 11 - Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit;

CPU: Intel Core i3-2100 o AMD Phenom II X4 965;

RAM: 8GB;

HDD: 50.0 GB;

GPU: NVIDIA GTX 460 o AMD Radeon R7 260;

DirectX: 11.0.

DirectX 11 - Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit;

CPU: Intel i5-3550K o AMD FX 8150;

RAM: 8GB;

HDD: 50.0 GB;

GPU: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon R9 270;

DirectX: 11.0.

FIFA 18 uscirà su PC, PS4, Xbox One, Switch, PS3 e Xbox 360 il 29 settembre 2017. In attesa di una data di lancio ufficiale per la demo, sono state rivelate recentemente le statistiche di Cristiano Ronaldo.