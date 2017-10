Alcuni possessori diper Nintendo Switch hanno segnalato un curioso glitch grafico: in determinate situazioni, sembra che il gioco non riesca a caricare correttamente i volti dei calciatori, lasciando vedere chiaramente la texture a scacchiera verde e azzurra utilizzata come base per il modello poligonale.

Al momento, l'apparizione del bug sembra essere del tutto casuale e non collegata ad azioni specifiche, fattore che renderebbe piuttosto complessa la sua identificazione all'interno del codice sorgente. Al momento, Electronic Arts non si è pronunciata a riguardo ma è possibile che una patch correttiva per FIFA 18 Switch possa essere pubblicata nei prossimi giorni.