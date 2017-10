FIFA 18 Switch non permette di giocare online con gli amici: la risposta di EA

non permette di giocare online con altri contatti della propria lista amici, una mancanza che ha portato molti acquirenti a lamentarsi pubblicamente conper questa scelta.

Dopo qualche giorno di silenzio, il publisher ha diffuso un breve commento di risposta tramite le pagine di Eurogamer.net: "FIFA 18 per Switch include le Stagioni Locali, le quali permettono agli amici di giocare uno contro l'altro utilizzando due console nelle vicinanze. Incoraggiamo coloro che vogliano giocare in rete a utilizzare modalità online come Stagioni Online, Tornei Online e FIFA Ultimate Team."

Cosa ne pensate di questa dichiarazione? Ricordiamo che FIFA 18 è ora disponibile su PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 e Nintendo Switch.