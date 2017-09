arriva oggi nei negozi e per l'occasioneha pubblicato il trailer di lancio del gioco con protagonisti(atleta di copertina),

FIFA 18 è ora disponibile su PC, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 e Nintendo Switch in una versione appositament pensata per sfruttare le potenzialità della piattaforma della casa di Kyoto.

Su Everyeye.it trovate la guida di FIFA 18 con i consigli utili per iniziare e le strategie giuste per vincere. Lo sapevate? Il rivenditore inglese GAME regala FIFA 18 gratis a tutti coloro che si chiamano Alex Hunter...