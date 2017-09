FIFA 18: trapelano le statistiche della carta di Cristiano Ronaldo

Nelle ultime ore sono trapelate le statistiche associate alla carta di Cristiano Ronaldo presente in. Se il leak postato su Twitter dall'utente iHazCarrot dovesse rivelarsi vero, il calciatore si presenterebbe con una valutazione complessiva pari a 95.

A fondo pagina vi abbiamo riportato l'immagine della carta di Cristiano Ronaldo postata dall'utente in questione. Se il leak fosse autentico, il calciatore si presenterebbe in FIFA 18 Ultimate Team con una serie di statistiche molto alte, basti pensare al 93 di tiro e al 92 di dribbling, per una valutazione complessiva pari a 95.

Considerando che EA Sports sta rivelando i migliori calciatori presenti in FIFA 18 Ultimate Team proprio in questi giorni (oggi sono state rese note le posizioni dalla 30 alla 21), sarà questione di poco tempo prima di conoscere ufficialmente la carta di Cristiano Ronaldo.