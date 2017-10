FIFA 18 Ultimate Team: come guadagnare crediti velocemente

vi permettono di acquistare nuove carte Giocatore e Consumabili per migliorare il vostro team nella modalitàdi. Potrete guadagnare nuovi crediti partecipando aie alle sfide settimanali proposte da Electronic Arts o, in alternativa, vendendo le carte in vostro possesso sul

In questa guida di FUT 18 vi illustreremo nel dettaglio i vari metodi che vi permetteranno di guadagnare rapidamente crediti FUT, fornendovi consigli e suggerimenti che vi torneranno utili per tutta la durata della stagione.

Giocate le partite in modalità Ultimate Team

Si tratta del metodo più ovvio attualmente disponibile su FIFA 18: per ottenere nuovi crediti, dovrete dunque disputare le partite di calcio offerte dal titolo stesso. Guadagnerete all’incirca 400 Crediti per ogni vittoria contro un altro giocatore reale nella modalità online di Ultimate Team: il compenso sarà legato alla vostra performance in campo. Oltre a guadagnare crediti, questo procedimento vi permetterà di sbloccare nuove ricompense e pacchetti FUT legati a specifici obiettivi giornalieri e settimanali regolarmente proposti da EA.

Coin boost

Il guadagno derivante da ogni partita può essere migliorato facendo uso di appositi boost, speciali potenziamenti disponibili per un lasso di tempo limitato. Questi potenziamenti si sbloccano con i Crediti di EA Football Club, indicati in alto a destra nella schermata di gioco e del tutto indipendenti dai crediti FUT. Giocando a FIFA sbloccherete automaticamente dei Crediti Football Club, che potrete poi spendere nel Catalogo premendo R3 e scorrendo tra le numerose ricompense presenti nelle varie sezioni. Alcune di esse saranno disponibili soltanto quando raggiungerete un certo livello, per cui dovrete continuare a giocare. I potenziatori dei Crediti FIFA variano, partendo da 200 per ogni partita giocata e sono limitati a determinati periodi di tempo, indicati di volta in volta.



Con questo metodo, riuscirete ad accumulare circa 6.000 Crediti per ogni ora di gioco online.

Mercato

Il Mercato ricopre un ruolo di fondamentale importanza all'interno di FUT perché vi permette di vendere e acquistare i giocatori presenti nel database di FIFA. Tramite il Mercato potrete inoltre aggiudicarvi nuovi consumabili, oggetti per il club e personale da inserire all'interno dello staff, migliorando in tal modo le statistiche della squadra o di determinati calciatori. Se utilizzato nel modo giusto, il Mercato può rappresentare un’ottima fonte di guadagno, da affiancare ai ricavi derivanti dalle partite disputate sia online che offline. Per cercare di ottenere un buon margine di profitto, dovrete su due distinte zone di Mercato: Giocatori e Consumabili (in particolare: Contratti, Stili Intesa, Cambi di Ruolo e Forma Fisica). Ricordate che i prezzi dei giocatori variano in base allo Stile Intesa a loro applicato. Lo Stile Intesa Base è il più comune proprio perché ogni calciatore, appena uscito da un pacchetto, dispone di un'intesa standard. Determinati tipi di Stili possono però aumentare in maniera considerevole il prezzo di mercato di un giocatore, poiché vanno ad influire positivamente sulle statistiche individuali di quest'ultimo. Gli Stili Intesa più popolari tra i giocatori di FUT sono, al momento, Cacciatore e Ombra.

Per massimizzare le entrate del club potrete comprare un giocatore o, in alternativa, uno dei tanti consumabili ad un costo inferiore rispetto al reale prezzo di mercato con il quale viene ceduto, rivendendolo poi ad una cifra leggermente più alta. Prima di piazzare un oggetto sul mercato dovete però tenere bene a mente che EA applica una tassa del 5% sul prezzo totale di ogni carta venduta. Non sottovalutate questo parametro, perché potreste andare incontro a sostanziali perdite.

Ad esempio, se acquistate un giocatore al prezzo di 50.000 crediti e pensate di rivenderlo a 52.000 crediti, vi troverete in realtà con 500 crediti in meno rispetto alla situazione originaria, poiché EA tratterrà suddetta percentuale dai vostri profitti.

Una volta effettuati i dovuti calcoli riguardanti il prezzo di vendita di una determinata carta, dovrete ricordarvi di piazzarla sul mercato nell'orario migliore, ovvero quando un maggior numero di giocatori è connesso ai server di FIFA Ultimate Team. Ciò esclude ovviamente la notte, mentre durante il tardo pomeriggio e, più in generale, nei fine settimana, le vostre probabilità di concludere l'affare aumenteranno considerevolmente.

Lo stesso principio si applica agli acquisti, ribaltando però le fasce orarie: molta meno gente gioca a FIFA in orario notturno, perciò sarà più facile aggiudicarvi degli oggetti all'asta ad un prezzo inferiore rispetto al normale. Inoltre, se avete trovato all'interno dei pacchetti un giocatore IF, appartenente quindi alla Squadra della Settimana, dovrete pazientare e non venderlo subito. Infatti, una volta terminato il periodo dedicato a quel particolare Team Of The Week, la carta speciale dedicata al suddetto calciatore non sarà più presente nei pacchetti ed il suo valore aumenterà di conseguenza. Gli utenti interessati a questi giocatori In-Forma saranno costretti a virare sul Mercato e saranno spesso disposti a sborsare cifre considerevoli.

Completate Il Viaggio 2: Il Ritorno di Hunter

La modalità Il Viaggio 2 è composta da diversi capitoli e, al completamento di ognuno di essi, verrete ricompensati con speciali pacchetti e oggetti per la vostra squadra Ultimate Team. Cercate perciò di portare a termine la storia di Hunter, in modo da disporre di nuove e interessanti Carte da utilizzare nella modalità FUT, godendo di un maggior margine di azione durante le transazioni nel mercato di FIFA Ultimate Team 18.