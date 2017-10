Come saprerete,non includeva (fino a oggi) la possibilità di utilizzare l'opzione, presente invece nei precedenti episodi della serie. Una mancanza che ha fatto infuriare la community, la quale ha fatto sentire la propria voce con una campagna su Twitter (#bringbackguest) e con una petizione.

La petizione pubblicata su Change.org ha raggiunto e superato le 10.000 firme e molti YouTuber inglesi hanno preso a cuore la questione, dando voce alle lamentele della community. Dopo un tira e molla durato diversi giorni, adesso Electronic Arts ha introdotto l'opzione Guest Play in FIFA 18, utilizzabile sin da subito in modalità Ultimate Team su PC, PlayStation 4 e Xbox One.