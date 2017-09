FIFA 18 Ultimate Team: Guida alle Icone FUT

introduce per la prima volta le, speciali carte dedicate ai campioni del passato, disponibili nella modalità. Queste prenderanno il posto delle Leggende e saranno disponibili su Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Ogni Icona dispone di tre diverse varianti che riflettono le varie fasi della carriera del giocatore. Le prime due versioni, dotate di una valutazione inferiore rispetto all'ultima, saranno disponibili sin dall'uscita del gioco. La terza variante sarà invece disponibile solo in determinate occasioni, denominate Throwback Thursday, e potrà essere ottenuta sia dai pacchetti che tramite delle speciali Sfide Creazione Rosa attive per un periodo di tempo limitato.

Andiamo dunque a scoprire le diverse Icone in arrivo su FIFA 18 Ultimate Team.

Ronaldo Nazário

Il mix di velocità esplosiva, finalizzazioni potenti e tecnica sopraffina hanno reso Ronaldo Nazário uno dei centravanti più temuti al mondo. Il leggendario attaccante brasiliano, due volte Pallone d'oro, è divenuto uno dei celebri galacticos del Real Madrid dopo essere approdato alle Merengues.

Ronaldinho

Uno degli ultimi artisti del calcio, Ronaldinho ha incarnato alla perfezione il significato del termine Jogo Bonito. Il centrocampista offensivo brasiliano era in grado sia di segnare gol spettacolari che di servire assist di precisione per i compagni, grazie alla sua fantasia fuori dal comune e alla sua tecnica sopraffina. Ronaldinho ha vinto tutto quello che c'era da vincere in carriera e lo ha fatto giocando sempre un calcio spensierato e con il sorriso sul volto.

Diego Maradona

Uno dei calciatori più dotati di sempre, Maradona è stato un temibile dribblatore in grado di confondere qualsiasi difensore. La leggenda argentina ha reso memorabili i Mondiali del 1986 con una memorabile azione offensiva contro l'Inghilterra, superando in dribbling circa metà della squadra avversaria e segnando un goal spettacolare, premiato poi dalla FIFA come il più bel goal del secolo.

Thierry Henry

Uno dei più grandi attaccanti nella storia della Premier League. Durante i suoi otto anni di permanenza nell’Arsenal, Henry ha vinto quattro volte la Scarpa d'oro grazie alle sule conclusioni eleganti e letali. Campione del mondo nel 1998, con 51 gol in 123 presenze è a tutt'oggi il capocannoniere della nazionale francese.

Lev Yashin

Probabilmente il miglior portiere nella storia del calcio, il "Ragno nero" è un'icona della Dinamo Mosca, club dove ha trascorso l'intera carriera durata 20 anni. Con una stima di 270 partite a reti inviolate e di 150 rigori parati, Yashin è l'unico portiere che si è aggiudicato il Pallone d'oro.

Pelé

L'unico giocatore ad aver segnato con il Brasile più gol di Ronaldo Nazário, Pelé è uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Sei campionati brasiliani, tre Mondiali e più di 600 gol competitivi nell'arco di una carriera durata 21 anni giustificano ampiamente la sua permanenza tra le leggende del calcio di tutti i tempi.

Ruud Gullit

Giocatore completo e dinamico, Ruud Gullit ha avuto la straordinaria capacità di ricoprire alla grande diversi ruoli in attacco. Elemento di spicco del leggendario Milan di Sacchi e della nazionale olandese, la sua eccezionale classe e il suo look inconfondibile lo hanno reso un beniamino del pubblico.

Roberto Carlos

Uno dei migliori terzini sinistri di spinta nella storia del calcio, Roberto Carlos ha deliziato le platee mondiali, sia a livello di club, sia in nazionale, con il suo eccezionale piede mancino. Celebri i suoi gol su punizione, con traiettorie in grado di sfidare le leggi della fisica, che lo hanno reso uno dei giocatori più forti di sempre.

Jay-Jay Okocha

Considerato uno dei migliori giocatori africani nella storia del calcio, Jay-Jay Okocha è stato un centrocampista offensivo potente e dotato di grande tecnica. Okocha ha deliziato i tifosi di tutto il mondo per quasi trent'anni con le sue straordinarie doti, i suoi dribbling e la sua velocità.

Patrick Vieira

Patrick Vieira era in grado di dettare legge a centrocampo come pochi, con la sua incredibile potenza e la sua grinta. Il mix di grinta, forza fisica e tecnica gli hanno permesso di diventare uno dei centrocampisti più completi dell'era moderna.

Peter Schmeichel

Peter Schmeichel sapeva farsi rispettare in area sfruttando la propria stazza e la propria forza fisica: non a caso, il giocatore è considerato tra i più forti portieri nella storia del calcio. Due volte vincitore del premio come miglior portiere al mondo assegnato dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, Schmeichel è diventato un'icona per i tifosi del Manchester United.

Carles Puyol

Lo stile sobrio e l'inconfondibile capigliatura riccia sono stati i marchi di fabbrica di Carles Puyol durante tutta la sua carriera. Puyol è stato un elemento chiave in squadre che hanno fatto man bassa di trofei in giro per il mondo: il giocatore catalano ha vinto tutto sia a livello di club che con la nazionale spagnola, finendo di diritto nei libri di storia come uno dei migliori difensori della sua generazione.

Alessandro Del Piero

Considerato uno dei migliori giocatori italiani di sempre, Alessandro Del Piero ha fatto innamorare milioni di tifosi in giro per il mondo per oltre 20 anni con la sua straordinaria tecnica, le sue qualità di finalizzatore e le sue punizioni chirurgiche. Campione del mondo nel 2006, Del Piero verrà ricordato come un marcatore prolifico in grado di segnare in tutti i tornei ai quali ha partecipato.

Michael Owen

Uno degli attaccanti più prolifici nella storia del calcio inglese, Michael Owen si è messo in luce giovanissimo durante i Mondiali del 1998. Velocità fuori dal comune, grande senso della posizione, precisione nei passaggi e finalizzatore implacabile sono alcuni degli attributi che hanno trasformato Owen in una macchina da goal.

Deco

Deco è stato un centrocampista versatile, capace di unire fantasia, sagacia tattica, tecnica sopraffina e grande continuità. La sua precisione nei passaggi e le sue potenti conclusioni dalla media distanza hanno creato problemi a più di un avversario e gli hanno permesso di brillare sia a livello di club che con la maglia della nazionale.

Rio Ferdinand

Considerato da molti uno dei migliori difensori nella storia del calcio inglese, Rio Ferdinand univa capacità di difensore implacabile a una grande eleganza, ad una buona tecnica e ad un’elevata precisione nel distribuire palloni. La sua leadership e la sua eccellente visione di gioco gli hanno permesso di aggiudicarsi numerosi trofei con il Manchester United, divenendo un punto fermo della nazionale inglese per oltre un decennio.

Robert Pirès

Pirès ha iniziato la carriera nel ruolo di ala, mettendosi in luce per la sua velocità, prima di essere spostato in mezzo al campo, con ottimi risultati. Il giocatore è stato uno dei centrocampisti più eleganti dell'era moderna ed ha vinto numerosi trofei, tra cui un mondiale con la Francia e due Premier League.

Alan Shearer

L'ex giocatore britannico detiene il record per il maggior numero di gol messi a segno in Premier League durante una brillante carriera durata diciotto anni. Considerato spesso il prototipo perfetto di centravanti inglese vecchia scuola, Shearer sfruttava la propria forza per superare i difensori, vincere i duelli aerei e mettere la palla in rete.

Alessandro Nesta

Campione del mondo con l'Italia nel 2006, Nesta è stato uno dei più forti difensori centrali d'Europa per quasi un ventennio. Più tecnico ed elegante rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi in quel ruolo, Nesta può vantare una bacheca ricca di trofei, sia individuali, sia a livello di club, durante i suoi trascorsi con le maglie di Lazio e Milan.

Andriy Shevchenko

Probabilmente il più forte giocatore nella storia del calcio ucraino, Shevchenko è anche l'unico calciatore della nazionale gialloblu ad aver vinto il Pallone d'oro dopo la separazione dall'URSS. Dotato di ottima abilità come finalizzatore con entrambi i piedi, è stato una leggenda del Milan e l'unico giocatore ad aver segnato più reti nella storia del derby meneghino dalla sua prima edizione, datata 1909.

Edwin Van Der Sar

Recordman di presenze con la maglia della nazionale olandese, Van der Sar ha stabilito diversi primati sia a livello di club che di nazionale durante la sua lunga carriera. Oltre alla sicurezza e all'abilità mostrate tra i pali, Van der Sar si è distinto per la sua capacità di giocare la palla con i piedi, che gli ha consentito spesso di innescare pericolose ripartenze con lanci precisi verso i compagni.

Emmanuel Petit

Colonna del centrocampo della nazionale francese e campione del mondo nel 1998, Petit ha vestito la maglia di alcuni tra i più prestigiosi club europei. Famoso tanto per la sua lunga chioma bionda quanto per i suoi contrasti decisi e la sua instancabile grinta, il giocatore viene spesso preso come metro di paragone per i centrocampisti difensivi dell'era moderna.

Filippo Inzaghi

Nonostante l'invidiabile bottino di reti totalizzate in Serie A, è in Champions League che "Super Pippo" ha lasciato un ricordo indelebile con le sue prodezze. Rapido e calcolatore, Inzaghi ha incarnato alla perfezione lo stereotipo di rapace d'area, con la sua capacità innata di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto.

Frank Rijkaard

Il talentuoso giocatore olandese cominciò la sua carriera da difensore centrale nelle file dell'Ajax, prima di imporsi come uno dei più forti centrocampisti difensivi di tutti i tempi con la maglia del Milan. Rijkaard possedeva molte delle qualità tipiche del suo ruolo, compresa la forza, la capacità unica di gestire il possesso palla ed una spiccata intelligenza tattica.

Gheorghe Hagi

Competitivo, fantasioso e dotato di un piede sinistro magico, Hagi si guadagnò il soprannome di "Maradona dei Carpazi" grazie alle sue straordinarie prestazioni con la maglia della nazionale rumena ai Mondiali del 1990 e del 1994. È stato impiegato spesso come centrocampista offensivo, anche se la sua tecnica, la velocità e la capacità di finalizzare l'azione gli consentivano di ricoprire praticamente ogni ruolo d'attacco.

Henrik Larsson

Tra i giocatori più amati del Celtic, Larsson è stato anche uno dei marcatori più prolifici nella storia del club scozzese. La sua fantasia, sia in fase di finalizzazione, sia come uomo assist, ha ispirato campioni del calibro di Thierry Henry e Ronaldinho.

Hernán Crespo

Con ogni probabilità l'attaccante più completo nella storia del calcio argentino, Crespo ha vinto numerosi trofei. Grazie alle sue eccellenti qualità di finalizzatore, è stato per anni l'incubo delle difese della Serie A, campionato che lo ha visto spesso protagonista di goal spettacolari e decisivi. È il terzo miglior marcatore nella storia dell’Argentina, con la quale ha disputato, tra gli altri, tre Mondiali.

Jari Litmanen

Considerato all'unanimità il miglior giocatore finlandese di sempre, Litmanen detiene il record sia per il numero di presenze, sia per i gol segnati con la nazionale del proprio Paese. Membro del leggendario Ajax allenato da Louis van Gaal, Litmanen è stato il primo giocatore finlandese a vincere la Champions League, nel 1995, al termine di un'annata straordinaria per il club di Amsterdam.

Javier Zanetti

Noto per la sua eleganza, dentro e fuori dal campo, il terzino argentino è il quinto giocatore nella storia del calcio per numero di presenze in match ufficiali. Punto fermo dell'Inter e della nazionale Albiceleste, Zanetti detiene inoltre il record per il maggior numero di presenze con entrambe le maglie. Zanetti ha collezionato appena due cartellini rossi in 1.114 presenze in gare ufficiali, un altro grande primato per un difensore.

Laurent Blanc

Dopo una lunga permanenza nel Montpellier, il suo primo club, il difensore francese è diventato un giramondo del calcio, indossando, tra le altre, le maglie di Barcellona e Manchester United. È però con la nazionale francese che Blanc si è tolto le soddisfazioni più grandi. Decisivo il suo contributo nella vittoria della coppa del mondo nel 1998: in quell'occasione fu autore del primo golden goal nella storia della competizione, agli ottavi contro il Paraguay, e del rigore decisivo nei quarti contro l'Italia.

Lothar Matthäus

Centrocampista completo, eccellente nei passaggi, al tiro e in possesso di doti difensive fuori dal comune, Matthäus ha vinto il Pallone d'oro e la prima edizione del FIFA World Player of the Year. Ha giocato a metà anni '80 nel Bayern Monaco, prima di aiutare l'Inter allenata da Giovanni Trapattoni a vincere il suo primo scudetto dopo quasi dieci anni. Oltre a un'eccellente carriera a livello di club, Matthäus è stato un punto fermo della Germania Ovest prima, e della Germania poi.

Luis Hernández

Hernández è stato un centravanti implacabile, grande protagonista nel recente passato con la maglia della nazionale Messicana. È infatti grazie alle sue prestazioni con la nazionale Tricolor, di cui è il miglior marcatore nella storia della coppa del mondo, che è diventato una vera e propria icona mondiale.

Marc Overmars

Elemento chiave di Ajax e Arsenal protagoniste in patria e in Europa negli anni '90, Overmars si è distinto come una delle ali più forti di quel periodo. Nonostante non fosse dotato di un fisico prestante, il giocatore riusciva a compensare questa mancanza con una velocità fuori dal comune, unita a un eccellente dribbling e alla capacità di mettere al centro cross calibrati alla perfezione.

Marcel Desailly

Nonostante abbia ricoperto per gran parte della sua carriera il ruolo di centrale difensivo, la capacità di Desailly di gestire palla e di dare inizio ad azioni in contropiede efficaci gli hanno permesso di giocare come centrocampista centrale durante il suo fortunato periodo al Milan. Originario del Ghana, decise di vestire la maglia della Francia, guidando i Bleus alla vittoria dei Mondiali nel 1998 e dell'Europeo due anni dopo.

Marco Van Basten

Marcatore prolifico, capace di segnare in ogni modo possibile. La sua abilità nel realizzare gol in acrobazia ha contribuito a renderlo una leggenda di questo sport. Da rovesciate a tiri al volo da posizione impossibile, i goal di Van Basten sono tra i più spettacolari di sempre. Nonostante sia stato costretto a un prematuro ritiro a causa dei ripetuti infortuni, è riuscito comunque ad aggiudicarsi numerosi riconoscimenti individuali, compresi tre Palloni d'oro.

Michael Laudrup

Il centrocampista danese è stato uno dei perni del grande Barcellona allenato da Johann Cruyff, dopo aver vinto titoli in Eredivisie, Serie A e Liga. Giocatore fantasioso e altruista, le sue doti di uomo assist hanno consentito a numerosi suoi compagni di vincere le classifiche marcatori dei rispettivi tornei. La sua tecnica e la sua eleganza nei movimenti hanno trovato la loro massima espressione nella cosiddetta "croqueta", una giocata altamente spettacolare di cui fu uno dei primi artefici.

Paolo Maldini

Uno dei migliori difensori nella storia del calcio, Maldini è stato capitano sia del Milan che della nazionale italiana nei suoi oltre 25 anni di carriera. La sua versatilità gli ha permesso di ricoprire tutti i ruoli della difesa, anche se per la maggior parte del tempo è stato schierato come terzino sinistro, prima di essere spostato al centro negli ultimi anni.

Patrick Kluivert

Altro prodotto dell'Ajax degli anni '90, Kluivert è stato un punto fermo della nazionale Orange per un decennio. La sua stagione migliore è stata probabilmente quella 1998-99, nelle file del Barcellona del suo ex allenatore Louis van Gaal, dove formò una fantastica coppia con il brasiliano Rivaldo che guidò la formazione blaugrana al titolo nella Liga.

Rui Costa

Uno dei più forti giocatori nella storia del calcio portoghese, Rui Costa è stato un altro elemento di spicco del Milan che ha dominato nei primi anni 2000 in Italia e in Europa. Il calciatore era in grado di costruire il gioco e creare palle goal per i compagni partendo da posizione centrale o dalle fasce, oltre a essere dotato di un ottimo tiro con cui ha messo a segno diverse reti spettacolari dalla distanza.