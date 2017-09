FIFA 18 Ultimate Team: la nuova Web App è finalmente disponibile

Come promesso nei giorni scorsi,ha lanciato oggi la nuova Web App di. Gli allenatori possono così prepararsi all'avvio della nuova stagione con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio ufficiale.

La Web App è già accessibile cliccando qui, presto Electronic Arts pubblicherà anche la nuova Companion App ufficiale di FIFA 18, in arrivo domani su iOS e Android. Durante le prime settimane di gioco sarà possibile sfruttare i vantaggi dei premi giornalieri, basterà accedere quotidianamente alla Web App per ricevere ricompense come pacchetti di carte e crediti aggiuntivi per FIFA FUT 18.

Il nuovo gioco EA Sports sarà disponibile dal 29 settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Switch. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di FIFA 18.