FIFA 18 Ultimate Team: svelate le statistiche della carta Icona di Ronaldo

Con un post pubblicato sui propri social,ha rivelato le statistiche della carta Icona diche sarà presente in. Potete vederle in dettaglio nell'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Per chi non lo ricordasse, le carte Icona di FIFA 18 Ultimate Team sono il corrispetivo delle carte Leggenda presenti nella versione Xbox One di FIFA 17: si tratta di carte speciali che inseriscono alcune leggende storiche del calcio come Pelè e Van Basten nella modalità Ultimate Team. In FIFA 18 Ultimate Team, ricordiamo, le carte Icona saranno disponibili per tutte le piattaforme in cui è presente la suddetta modalità.

FIFA 18 uscirà il prossimo 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Switch.