FIFA 18 Ultimate Team: svelati i premi della modalità Squad Battles

ha rivelato i premi settimanali per Squad Battles, la nuova modalità in singolo di. Completando le varie sfide proposte ogni settimana si potranno guadagnare crediti e nuovi pacchetti di carte.

Di seguito vi proponiamo la lista completa con le ricompense settimanali previste per Squad Battles

Bronzo 3 - Due pacchetti giocatori in prestito premium

Bronzo 2 - Un pacchetto giocatori in prestito ultimate

Bronzo 1 - Un pacchetto argento, un pacchetto oro e 1.150 crediti

Argento 3 - Due pacchetti oro e 2-000 crediti

Argento 2 - Due pacchetti oro, un pacchetto oro premium e 4.850 crediti

Argento 1 - Due pacchetti oro premium, un pacchetto oro e 10.900 crediti

Oro 3 - Due pacchetti oro premium maxi e 12.000 crediti

Oro 2 - Un giocatori oro premium, un pacchetto oro premium maxi e 13.000 crediti

Oro 1 - Un giocatori oro premium, due pacchetti oro premium maxi e 12.400 crediti

Fuoriclasse 3 - Un pacchetto oro rari, un giocatore oro premium, un pacchetto oro premium maxi e 20.800 crediti

Furoiclasse 2 - Due pacchetti mega e 25.200 crediti

Fuoriclasse 1 - Due pacchetti mega e 39.800 crediti

Posizioni 51-100 - Due pacchetti mega, un pacchetto giocatori rari e 65.000 crediti

Posizioni 21-50 - Un pacchetto giocatori rari maxi, due pacchetit mega e 65.000 crediti

Posizioni 11-20 - Due pacchetti giocatori rari, un pacchetto giocatori rari maxi e 75.000 crediti

Posizioni 2-10 - Un pacchetto Ultimate, due pacchetti giocatori rari e 87.500 crediti

Posizione 1 - Due pacchetti Ultimate, due mega pacchetti rari e 100.000 crediti

Per chi non lo sapesse, la nuova modalità Squad Battle di FIFA 18 Ultimate Team è l'equivalente single player della FUT Champions Weekend League, in cui ogni settimana si potrà giocare contro le squadre degli altri utenti controllati dalla CPU. Ricordiamo che FIFA 18 sarà disponibile dal 29 settembre su PC, Xbox One, PS4, Switch, Xbox 360 e PS3, mentre una prova gratuita della durata di dieci ore è già accessibile per gli utenti EA Access.