FIFA 18: vediamo Manchester United vs Chelsea su Nintendo Switch

IGN ha pubblicato sul proprio canale Youtube ufficiale un nuovo video gameplay dell'edizionedi, in cui possiamo osservare un match completo fra due delle più importanti squadre della Premier League: Manchester United e Chelsea.

Trovate il filmato in questione presso questo indirizzo. Una buona occasione (dopo il video-confronto condiviso poche ore fa) per farsi un'idea delle performance del titolo sulla console dell'azienda di Kyoto. Ricordiamo che FIFA 18 sarà disponibile a partire da domani 29 settembre su Nintendo Switch, PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 e PlayStation 3. Segnaliamo, tuttavia, che alcuni rivenditori hanno rotto il day-one. Per ulteriori dettagli e informazioni sul gioco, rimandiamo alla nostra recensione.