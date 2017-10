FIFA 18: vendite retail in calo del 25% nel Regno Unito rispetto a FIFA 17

ha debuttato al primo posto della classifica inglese, nonostante questo GFK Chart-Track evidenzia un calo vendite pari al 25% sul mercato retail rispetto al precedente episodio della serie.

FIFA 18 ha venduto il 60% delle copie retail in inghilterra su PlayStation 4, dato in crescita rispetto allo scorso anno (53%), la versione Xbox One segue con il 37%, le edizioni Legacy per Xbox 360 e PlayStation 3 rappresentano il 3% del totale e la versione Switch l'1% del venduto.

L'edizione Switch in particolar modo risulta sold-out presso i principali rivenditori e persino su Amazon UK è attualmente impossibile acquistare il gioco. Nuovi stock sono previsti per il 9 ottobre, Electronic Arts ha distribuito un numero esiguo di unità, probabilmente sottostimando la richiesta del pubblico.

Per quanto riguarda il calo delle vendite del 25%, GFK fa sapere che i motivi sono dovuti principalmente alla crescita del mercato digitale e alla presenza di un'edizione molto richiesta (la Icon Edition) non reperibile nei negozi. FIFA 17 inoltre è stato pubblicato di giovedì (un giorno prima rispetto a FIFA 18) permettendo così al gioco di godere di 24 ore in più per le rilevazioni di mercato.