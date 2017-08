FIFA 18: la versione per Nintendo Switch si mostra in un video gameplay

Dopo anni di assenza sulle console della, il calcistico ditorna sucon. Grazie alla diretta trasmessa dalla casa canadese alla, possiamo dare uno sguardo alla versione per l'ibrida di

A differenza delle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One, FIFA 18 per Nintendo Switch utilizzerà un motore di gioco realizzato da zero, mentre le meccaniche gameplay dovrebbero rimanere inalterate. Il filmato che vi proponiamo in calce alla notizia (condiviso da NintendoEverything), propone uno spezzone dello streaming di EA alla Gamescom di Colonia, dove viene giocata una partita tra Barcellona e Bayern Monaco in FIFA 18 su Switch.

Recentemente è stata svelata la cover definitiva del titolo che mostra il testimonial, Cristiano Ronaldo, mentre esulta indossando la casacca 2017 - 2018 del Real Madrid. FIFA 18 uscirà il 29 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360.