FIFA 18: video del gioco trapela sul web ma è un falso

- Il video è frutto del lavoro dell'artista James Culverhouse , il quale ha voluto esercitarsi con la produzione di menu e grafiche per. Anche lo splash screen conè stato realizzato a scopo didattico da JamesDZN. Non si tratta quindi di materiale ufficiale

Il canale YouTube "dz gamer" un presunto video leaked di FIFA 18 che mostra alcune delle principali caratteristiche del gioco, come la seconda stagione de Il Viaggio, modalità VR e la nuova Ruota della Fortuna per FIFA Ultimate Team.



Inoltre, nel menu principale si fa riferimento anche alle modalità FIFA Street e World Cup 2018. Difficile dire se il filmato in questione sia autentico oppure no, la seconda ipotesi sembra però la più vicina alla realtà. Al momento appare improbabile l'esistenza di una build così avanzata da mostrare alla stampa e agli YouTuber, inoltre si notano molti assets presi da FIFA 17.

Anche il supporto per la VR appare piuttosto strano, considerando che il video in questione sembra tratto dalla versione Xbox One del gioco. Nei giorni scorsi si è diffuso un rumor che vorrebbe Paul Pogba atleta di copertina di FIFA 18, per saperne di più dovremo però attendere la presentazione ufficiale del nuovo FIFA, prevista durante l'evento EA Play di giugno.