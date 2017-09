FIFA 18: un video mostra le caratteristiche assenti nell'edizione Switch

arriverà domani nei negozi, l'edizione Switch però, come probabilmente saprete, non presenterà tutti i contenuti delle edizioni PC, Xbox One e PlayStation 4:ha infatti voluto dar vita a un'esprienza unica, pensata appositamente per la nuova piattaforma della casa di Kyoto.

Lo YouTuber "Snorth93" ha pubblicato un video che mostra le caratteristiche assenti nella versione Switch, riassumibili essenzialmente nella mancanza della modalità Il Viaggio, legata a doppio filo con il motore Frostbite, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori.

FIFA 18 per Switch godrà però di modalità inedite come le Stagioni Locali e funzionalità social e multiplayer specifiche, inoltre sfrutterà i Joy-Con per offrire un sistema di controllo su misura.