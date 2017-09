FIFA 18 vs PES 2018: chi vincerà la sfida? Scoprilo nel nostro Video Speciale

è sostanza.spettacolarizzazione allo stato puro. PES è immediatezza. Fifa è profondità. Si tratta di due modi diversi e complementari di intendere il calcio, due visioni parallele pronte a soddisfare altrettanti tipi di palati.

Più che chiedersi quale squadra sia quella vincente, bisognerebbe domandarsi quale sia invece quella più vicina al vostro modo di giocare. Perché non è tanto la "simulazione" l'aspetto più importante, quanto il "divertimento": sia Konami che EA hanno dato vita a due sportivi di grande spessore ludico e visivo, che si danno battaglia per conquistare l'ambito scudetto.

Tutto questo a vantaggio esclusivamente delle tifoserie, le quali possono godersi un match carico di agonismo e spirito competitivo. Al di là del risultato finale, ciò che conta davvero è ammirare una grande partita: e, con due team di questo calibro in campo, l'intrattenimento non mancherà di certo. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo FIFA 18 vs PES 2018: a voi l'onore di scoprire il vincitore.