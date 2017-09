FIFA 18 e Wolfenstein The New Order giocati in diretta su Twitch il 27 settembre

Anche oggi torna il doppio appuntamento targato Everyeye Live: per la giornata odierna abbiamo in programma due trasmissioni dedicate a, con il finale della serie portata avanti in questi mesi da Alessandro Bruni.

Il live gameplay di FIFA 18 per PC andrà in onda a partire dalle 15:00: due ore di gioco per scoprire le principali caratteristiche dell'edizione PC. Alle 17:00 invece Alessandro concluderà la run dedicata a Wolfenstein The New Order.

Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube