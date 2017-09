ha annunciato l'arrivo delle maglie dedicate al brand PlayStation per. Le due magliette (per le partite di casa e in trasferta) sono ora disponibili in esclusiva per i possessori della versione PlayStation 4 di

Per ottenerle, basterà completare la prima sfida di costruzione della squadra nella Web App di Ultimate Team. Inoltre, presto sarà possibile acquistare le repliche reali delle due magliette sul PlayStation Gear Store.

FIFA 18 sarà disponibile dal 29 settembre su PC, Xbox One, PS4, Switch, Xbox 360 e PS3, una prova gratuita della durata di dieci ore è ora accessibile agli utenti EA Access.