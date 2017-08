FIFA FUT 18: svelate le prime 15 icone storiche, presenti Maradona e Pelè

ha svelato le prime 15 icone storiche presenti in. A ognuno di questi atleti saranno dedicate tre carte, basate su tre differenti momenti della carriera: tra i primi quindici troviamo Maradona, Pelè, Ronaldinho e Del Piero.

Come potete vedere nelle immagini riportate in basso, le prime 15 icone storiche di FIFA 18 Ultimate Team sono le seguenti:

Roberto Carlos

Del Piero

Deco

Ferdinand

Gullit

Pelè

Henry

Maradona

Okocha

Owen

Puyol

Schmeichel

Ronaldinho

Ronaldo

Vieira

Nell'attesa che vengano svelati gli altri atleti storici presenti in FIFA 18 Ultimate Team, vi ricordiamo che FIFA 18 sarà disponibile dal 29 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Switch, maggiori dettagli sulla modalità Ultimate Team arriveranno durante la Gamescom di Colonia, in programma dal 20 al 26 agosto.