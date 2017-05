FIFA: l'evoluzione di Francesco Totti dal 1996 ad oggi

La giornata di ieri non ha segnato solo la fine del campionato di Serie A 2016/2017, vinto dalla Juventus di Massimiliano Allegri, ma anche l'addio al mondo del calcio di uno degli atleti più popolari dello sport italiano,

Francesco Totti, dopo 28 anni di carriera, tutti trascorsi con la maglia giallorossa, ha dato l’addio al calcio (al momento "europeo", visto che si parla di un possibile approdo in MLS) ed alla sua amata Roma. Totti è stato non solo un’icona della nazionale italiana ed il generale del nostro sport nazionale, ma anche uno dei giocatori più popolari nel mondo dei videogiochi, complici anche le sue straordinarie abilità che lo hanno reso un eccellente giocatore anche sui campi da gioco virtuali.



Un utente di Reddit, come gesto di tributo all’eterno capitano giallorosso, ha pensato di mettere a confronto l’evoluzione su FIFA di Francesco Totti. I cambiamenti a livello grafico sono ovviamente davvero notevoli e il modello poligonale dell'atleta ha subito enormi cambiamenti dal al 1996-2016. Chissà se in FIFA 18 il Pupone sarà inserito tra le leggende insieme al tango rumoreggiato Ronaldo...