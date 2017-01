FIFA per Switch potrebbe essere un porting delle versioni Xbox 360 e PS3

ha annunciato chearriverà su Switch nel 2017, il publisher non ha però specificato se il gioco sarà un porting dioppure direttamente il prossimo episodio della serie, in uscita a settembre.

Nuove indiscrezioni sulla questione arrivano da Tom Phillips di Eurogamer.net, secondo le sue fonti il titolo sarà una versione appositamente creata per Switch (come già confermato anche da Peter Moore) basata sui contenuti di FIFA 17 per Xbox 360 e PlayStation 3. Il gioco non sarà quindi mosso dal Frostbite Engine e probabilmente non includerà la modalità Il Viaggio, anche se al momento la notizia non è stata confermata.

Stando alle parole di Phillips, i motivi alla base di questa scelta potrebbero essere due: testare il terreno con una versione di FIFA che non richieda enorme dispendio di risorse ma non è escluso che si tratti di una decisione di natura tecnica, con Switch che non sarebbe in realtà in grado di supportare a dovere il Frostbite Engine.