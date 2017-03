FIFA Ultimate Team 17: Verratti e Neymar nella nuova Squadra della Settimana

Nonostante i campionati siano fermi per la pausa per le nazionali,ha rivelato la nuovadi FIFA 17 Ultimate Team . Questa volta non è stato selezionato nessun calciatore che milita in squadre di Serie A.

Fra i titolari troviamo gli abituali Cristiano Ronaldo, Neymar e Thiago Alcantara. L'unico italiano presente all'appello è Marco Verratti, il centrocampista del Paris Saint-Germain. Di seguito potete consultare l'elenco completo.

Titolari

GK: Danijel Subašić – AS Monaco (Francia) – Croazia

RB: Łukasz Piszczek – Borussia Dortmund (Germania) – Polonia

RB: Gabriel Mercado – Siviglia FC (Spagna) – Argentina

CB: Michael Keane -Burnley (Inghilterra) – Inghilterra

CM: Marco Verratti – Paris Saint-Germain (Francia) – Italia

CM: Thiago Alcântara – Bayern Monaco (Germania) – Spagna

LM: André Schürrle – Borussia Dortmund (Germania) – Germania

CAM: Lukas Podolski – Galatasaray (Turchia) – Germania

LM: Emil Forsberg – RB Lipsia (Germania) – Svezia

ST: Cristiano Ronaldo – Real Madrid (Spagna) – Portogallo

LW: Neymar – FC Barcellona (Spagna) – Brasile

Sostituti

GK: Stefanos Kapino – Olympiacos CFP (Grecia) – Grecia

RB: Birkir Már Sævarsson – Hammarby IF (Svezia) – Islanda

CM: Vladimír Darida – Hertha BSC (Germania) – Repubblica Ceca

CAM: Christian Pulisic – Borussia Dortmund (Germania) – USA

RW: Carlos Vela – Real Sociedad (Spagna) – Messico

ST: Clint Dempsey – Seattle Sounders (USA) – USA

ST: Cenk Tosun – Beşiktaş (Turchia) – Turchia

Riserve

RM: Yuya Kubo – AA Gent (Belgio) – Giappone

CAM: Kevin Molino – Minnesota United FC (USA) – Trinidad e Tobago

ST: Quique- UD Almería (Spagna) – Spagna

ST: Spas Delev – Pogoń Szczecin (Polonia) – Bulgaria

ST: Brendon Santalab – Western Sydney Wanderers (Australia) – Australia

Siete d'accordo con la formazione schierata da Electronic Arts oppure avreste preferito vedere qualcun altro in campo o in panchina?