Fight of Gods: disponibile il picchiaduro con protagonisti Gesù, Mosè e Buddha

Disponibile ora su Steam,si mostra in azione con il trailer di lancio pubblicato nelle scorse ore dal publisherche potete visionare in cima alla notizia.

Fight of Gods è un dissacrante picchiaduro in 2D sviluppato dalla software house taiwanese Digital Crafter. Il gioco vede protagonisti le divinità provenienti dalle più disparate religioni, tra cui troviamo Gesù, Buddha, Zeus, Odino, Anubi ed anche il profeta Mosè (ovviamente armato delle sue iconiche Tavole dei 10 Comandamenti).

Il bizzarro picchiaduro è da poche ore in vendita in Accesso Anticipato su Steam, ed in caso vogliate acquistarlo potete usufruire di uno sconto del 40% sul prezzo di listino.