Figma apre i pre-order dell'action figure del cacciatore di Bloodborne

Dopo averne annunciato l'arrivo all'inizio dell'anno,ha confermato l'apertura immediata dei pre-order dell'action figure dell'iconico cacciatore di

La statuina è alta 15cm e, come solitamente accade con i prodotti Figma, presenta numerose articolazioni con cui modellare a piacimento la posa del personaggio raffigurato. Come osservabile tramite le immagini che trovate in calce, saranno presenti anche uno stand e le armi standard del cacciatore: la pistola e la mannaia dentata.

L'action figure arriverà il prossimo 31 maggio, e verrà distribuita in Standard Edition (circa 59 euro) e in Limited Edition (circa 100 euro), quest'ultima affiancata da una riproduzione dei criptici "Messaggeri". In caso foste interessati, potete effettuare il pre-order a questo indirizzo.