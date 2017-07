File chilometriche per Switch e Splatoon 2 in Giappone

La scorsa settimana , migliaia di giocatori giapponesi hanno affollato negozi e grandi magazzini nella speranza di accaparrarsi una. La stessa situazione si sta ripetendo in queste ore, a causa dell'uscita di Splatoon 2 , venduto anche in bundle con la console ibrida.

In calce alla notizia potete osservare alcune foto provenienti da diverse zone del Giappone. Al momento, tuttavia, le scorte continuano a scarseggiare e molte delle persone presenti sono state costrette a tornare a casa a mani vuote. Come testimoniano i Tweet in basso, i rivenditori erano infatti in possesso di poche decine di unità fra bundle e console, che ovviamente non sono bastate a soddisfare le esigenze delle diverse centinaia di persone accorse.