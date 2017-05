Final Fantasy 14 Stormblood: un nuovo video gameplay mostra la città di Kugane

In apertura della notizia trovate un nuovo video gameplay diche vi permetterà di dare un primo sguardo alla città di Kagune, nuova area esplorabile che sarà introdotta con la prossima espansione dell'MMO di

In calce alla notizia potete invece trovare alcune nuove immagini del gioco e artwork dei personaggi diffusi dal publisher, oltre al trailer Tour of the East. La nuova espansione di A Realm Reborn introdurrà numerose novità, tra cui nuove classi, dungeon da esplorare e missioni aggiuntive, per saperne di più vu rimandiamo al nostro speciale di approfondimento su Final Fantasy 14 Stormblood.

Stormblood sarà disponibile dal 20 giugno 2017 su PlayStation 4 e PC Windows, l'espansione non sarà pubblicata su PlayStation 3.