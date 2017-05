ha pubblicato oggi su Xbox Store e PlayStation Store un nuovo DLC gratuito di, denominato "Look Aggressivo". Questo contenuto aggiuntivo include un outfit inedito per Noctis, composto da tre pezzi.

Nello specifico, scaricando il DLC si otterranno la giacca Behemoth, il pendente King of Lucis e l'orologio Caelum. Il pacchetto Look Aggressivo è ora disponibile per il download gratuito su PlayStation 4 e Xbox One, ricordiamo che recentemente Square-Enix ha dichiarato la volontà di allungare il ciclo vitale di Final Fantasy XV tramite i contenuti scaricabili.