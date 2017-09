Final Fantasy 9 disponibile ora su PS4, prezzo scontato per gli abbonati Plus

ha rivelato durante la conferenza stampa PlayStation in Giappone cheè da oggi disponibile per il download dal PlayStation Store anche in Europa.

Pubblicato per la prima volta nel 2000, Final Fantasy IX per PlayStation 4 dà ai giocatori la possibilità di rivivere la classica storia d’amore, magia e riscoperta di sé con vari miglioramenti, tra cui filmati e personaggi in alta definizione, supporto per i trofei, funzionalità di salvataggio automatico e potenziamenti di gioco opzionali tra cui la modalità accelerata e quella “incontri zero”.

Final Fantasy IX narra la storia di Gidan Tribal, un bandito che insieme al gruppo di artisti ambulanti Tantalus sta progettando di rapire la principessa Garnet di Alexandria. Dopo una serie di imprevisti, Gidan, Garnet, la timida maga nera Vivi Ornitier, il fedele cavaliere Adelbert Steiner e altri personaggi indimenticabili partono per un’incredibile avventura alla scoperta di sé, dei segreti del Cristallo e dell’oscura forza che minaccia di distruggere il loro mondo.

Il gioco è ora disponibile in versione digitale su PlayStation 4 al prezzo di 20,99 €. Chi acquisterà l’edizione digitale riceverà inoltre un tema originale personalizzato creato da Toshiyuki Itahana e otto avatar dei personaggi principali. Per festeggiare il lancio, il gioco sarà disponibile al prezzo scontato di 16,79 € per chi ha una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus fino al 26 settembre.