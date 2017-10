Final Fantasy Brave Exvius: annunciato il ritorno di Ariana Grande

ha annunciato i prossimi eventi e i nuovi contenuti che arriveranno sunelle prossime settimane. Alla Fan Festa di New York gli sviluppatori hanno annunciato una serie di aggiornamenti per il gioco mobile ora disponibile su iOS e Android.

Questi includono:

Il ritorno di Ariana Grande : Ariana Grande , la famosa attrice e artista pop, farà il suo ritorno in grande stile a novembre per un periodo limitato. Ci saranno due nuove versioni della star con delle abilità speciali: Sportive Ariana e Charming Kitty Ariana.

: , la famosa attrice e artista pop, farà il suo ritorno in grande stile a novembre per un periodo limitato. Ci saranno due nuove versioni della star con delle abilità speciali: Sportive Ariana e Charming Kitty Ariana. Un evento in collaborazione con Final Fantasy IV : per un periodo limitato i giocatori possono partecipare ad un evento che include gli arcidiavoli di Golbez come personaggi esclusivi: il mago Rubicante, il personaggio base a 5 stelle Barbariccia, Cagnazzo e Scarmiglione.

: per un periodo limitato i giocatori possono partecipare ad un evento che include gli arcidiavoli di Golbez come personaggi esclusivi: il mago Rubicante, il personaggio base a 5 stelle Barbariccia, Cagnazzo e Scarmiglione. Dei personaggi di Halloween e un evento dedicato : i giocatori potranno evocare tre nuovi personaggi a tema Halloween disponibili per un periodo limitato: Grim Lord Sakura, Illusionist Nichol e Pirate Jake. Durante l’evento torneranno inoltre le star di Halloween dello scorso anno, Demon Rain, Dracu Lasswell, White Witch Fina e Black Cat Lid, che ora può essere risvegliato con una rarità a 6 stelle.

: i giocatori potranno evocare tre nuovi personaggi a tema Halloween disponibili per un periodo limitato: Grim Lord Sakura, Illusionist Nichol e Pirate Jake. Durante l’evento torneranno inoltre le star di Halloween dello scorso anno, Demon Rain, Dracu Lasswell, White Witch Fina e Black Cat Lid, che ora può essere risvegliato con una rarità a 6 stelle. Una nuova regione e un nuovo esper: i fan potranno sbloccare una nuovissima area sulla mappa del mondo, il Realm of the Dragon King. Quest’enorme area speciale sarà anche la dimora del potente esper Bahamut, che costituirà una sfida anche per i giocatori più esperti.

In coincidenza con la Fan Festa di New York, l’attesissima guaritrice Ayaka si è unita al cast di personaggi disponibili in Final Fantasy Brave Exvius. Sarà possibile ottenerla con i Rare e i Featured Summon. Brave Exvius è disponibile ora su App Store, Google Play e il negozio Amazon App. Il gioco è disponibile in sei lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese (tradizionale) e coreano.